السعودية اليوم / المغرب تسجل 1531 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1531 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 75 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات 6320، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 334 ألف و269، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 40 ألف و599.

// انتهى //

21:41ت م

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الرباط 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1531 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي 381 ألف و188.وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 75 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات 6320، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 334 ألف و269، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 40 ألف و599.// انتهى //21:41ت م0211

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