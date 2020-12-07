السعودية اليوم / جمعية الإحسان الطبية بجازان تحصل على الشهادة العالمية في الجودة (ربيز)



جيزان 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

حصلت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان على الشهادة العالمية في الجودة (ربيز)، بعد أن أكملت متطلبات تطبيق نظام الجودة الخاص بالمنظمات غير الربحية (PQASSO) المعروف في نسخته العربية باسم (ربيز).

وبين المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي أنّ جمعية الإحسان استوفت جميع معايير نظام ربيز للجودة وعددها 12 معياراً، و97 مؤشراً بجدارة، مفيداً أنّ فريق شركة تام للخدمات الإدارية اطلع على عدد من المنهجيات والسياسات واللوائح لعدد كبير من العمليات الأساسية في الجمعية، التي تشمل المتطلبات القانونية والنظامية، وأُعدت بدرجة عالية من التنظيم والاحترافية.

وأكد أنّ الجمعية تسير بخطى ثابتة نحو التميز والجودة في مخرجاتها بما يسهم في تقديم خدمات حضارية تعزز لمسيرة العمل التطوعي الصحي، لافتاً الانتباه إلى أنّ هذه الشهادة تدل على وصول عطاءات الجمعية لمستفيديها، وتحقيق المزيد من النجاحات بما يتناغم مع رؤية الجمعية في أن تكون أنموذجاً رائداً في مجال تقديم الخدمات الصحية.

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21:34ت م

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