السعودية اليوم / أمين المنطقة الشرقية يبحث أوجه التعاون المشترك مع جمعية الجش الخيرية بالقطيف



الدمام 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

بحث معالي أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أوجه التعاون المشترك بين أمانة الشرقية وجمعية الجش الخيرية في محافظة القطيف، وذلك خلال استقبال معاليه اليوم, رئيس مجلس إدارة الجمعية علي الدهّان وأعضاء مجلس الإدارة في مقر الأمانة بالدمام.

وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها الجمعية في دعم المشاريع الاجتماعية والتنموية التي تخدم المستفيدين، مؤكداً استعداد أمانة الشرقية لدعم الجمعية وجميع الجمعيات بالمحافظة لتحقيق أهدافها المنوطة بها.

بدوره, استعرض رئيس الجمعية أبرز المشاريع التي تتبناها الجمعية لخدمة المستفيدين في بلدة الجش، مشيداً بجهود الأمانة المبذولة في تطوير الخدمات الاجتماعية والتنموية في المنطقة التي من شأنها أن ترفع مستوى المعيشة فيها، وتقديم الخدمات للمستفيدين من مختلف شرائح المجتمع.

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21:08ت م

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