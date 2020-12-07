شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك: الإقرار عند القدوم حال وجود 200 سيجارة والان نبدء بالتفاصيل

جددت الجمارك تأكيدها على ضرورة الإقرار عند القدوم إلى المملكة إذا كان لدي الشخص أكثر من 200 سيجارة.

وشددت الجمارك على أن عدم الإقرار يعرضك للمساءلة القانونية والغرامة.