هذه أبرز مميزات البوابة الإلكترونية الجديدة لوزارة التعليم

2020-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة التعليم أبرز مميزات البوابة الإلكترونية الجديدة، والتي دشنها اليوم الاثنين الوزير حمد آل الشيخ.

ولفتت الوزارة، عبر حسابها بموقع تويتر، إلى أن مميزات البوابة منها أنها تنسجم مع رؤية 2030 في تحقيق مؤشر الحكومة الإلكترونية الفاعلة، كما أنها معتمدة على المعايير المحلية كمعايير “بشر” (برنامج المعاملات الإلكترونية الحكومية)، كما أنها معتمدة على المعايير العالمية كمعايير الأمم المتحدة لبناء البوابات الإلكترونية.

وتقدم البوابة كذلك المعلومات والخدمات الإلكترونية ذات جودة وكفاءة عالية، وتوفر تطبيقات تقنية جديدة لزيادة سرعة الاستجابة وتطبق أيضًا معايير جديدة لمحركات البحث وتحقق متطلبات أمن المعلومات.

ويمكن الاطلاع على البوابة الجديدة لوزارة التعليم عبر الرابط هنا.

ودشن الوزير آل الشيخ، اليوم الاثنين، البوابة الإلكترونية للوزارة بنسختها الجديدة المطوّرة؛ وفق معايير محلية، ودولية للأمم المتحدة، وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 نحو حكومة إلكترونية فاعلة.

وأكد الوزير خلال حفل التدشين على أهمية البوابة الإلكترونية للوزارة كواجهة للتواصل مع الجمهور، ومصدر للمعلومات، ومرجع للباحثين والمهتمين في التعليم بقطاعيه العام والجامعي، مشيرًا إلى أهمية البوابة في توفير الخدمات المقدمة للمستفيدين، والتفاعل معهم من خلال قنوات تعزز المشاركة والاتصال للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم، مؤكدًا على استمرار عمليات التطوير والتحديث المستمرين للبوابة، وتعميمها لتشمل إدارات التعليم في المرحلة المقبلة.

