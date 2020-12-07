السعودية تودع صكي تصديق على اتفاقيتين للعمل الدولي

2020-12-07

متابعات الخليج 365 - واس

سلمت المملكة العربية السعودية اليوم صكي التصديق على كل من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) الخاصة بحماية الأجور لعام 1949م، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (120) الخاصة بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964م .

سلم الصكين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل يرافقه السكرتير الأول عبدالله القحطاني المسؤول عن ملف منظمة العمل في بعثة المملكة في جنيف .

وتمت مراسم الإيداع بحضور مدير عام المنظمة جاي رايدر بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف حيث الاتفاقية رقم (95) بشأن حماية الأجور لعام 1949م هي أول صك دولي للعمل يعالج بصورة تفصيلية سائر الجوانب العملية للأجور، وذلك لتوفير الحماية الكاملة قدر الإمكان لمكاسب العمال، وقد صادق على هذه الاتفاقية (98) دولة عضو في المنظمة، وتخص الاتفاقية رقم (120) القواعد الصحية في مجال أعمال التجارة والمكاتب، وتنص على وجوب صيانة جميع الأماكن التي يستخدمها العمال والمعدات الموجودة في تلك الأماكن صيانة تامة، والمحافظة على نظافتها، وتزويدها بتهوية وإضاءة كافية ومناسبة، وصادقت عليها 51 دولة .



