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إغلاق مواقع لصهر الرصاص وإزالة عشوائيات في جدة
الأمانة أزالت 10 مواقع تتكون من 3 حظائر أغنام غير نظامية
متابعات الخليج 365 - جدة
أزالت أمانة محافظة جدة أمس أسوارًا ومباني وحظائر ومخيمات مخالفةً على مساحة إجمالية تقدر بـ58.400 متر مربع، كما ضبطت ثلاثة مواقع لحرق وصهر الرصاص، بجانب تعقب الباعة الجائلين ومصادرة 800 كيلو جرام من الخضروات والفواكه.
وكشفت الأمانة عن إزالة 14 سورًا مخالفًا بحي الحرازات الشعبي على مساحة 19.300 متر مربع، وإزالة سور، و13 حوشًا بداخلها غرف على مساحة 16.300 متر مربع بحي الأجواد الشعبي، فيما تواصلت إزالة المباني المخالفة في حي الفضيلة وجنوب جسر بحرة لتأتي على 17 سورًا وغرفة أقيمت على أراضٍ حكومية بمساحة بلغت 19.800 متر مربع.
كما تمكنت الأمانة في أبحر الشمالية من إزالة 10 مواقع تتكون من 3 حظائر أغنام غير نظامية و7 مخيمات مخالفة على مساحة إجمالية تصل قرابة 3000 متر مربع مخطط جوهرة العروس.
من جهة أخرى جرى إغلاق ثلاثة مواقع لحرق وصهر الرصاص، وصادرت خلالها 157 قطعة رصاص جاهزة، وسحب 4 معدات من المواقع تستخدم لأغراض النقل، وذلك بالتعاون مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة وشرطة المحافظة.
وبمشاركة وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء والضبط الميداني والدفاع المدني أغلقت الأمانة 12 مستودعًا مخالفًا بحي السرورية، بعد رصد عدد من الملاحظات استوجبت تطبيق الأنظمة حيالها، مع استمرار لتعقب الظواهر السلبية على شارع الإستاد الرياضي، حيث أتلفت ثلاث حظائر لبيع حليب الإبل وأزالت أخشابًا وأدوات صلبة ومنصات لبيع الحليب.
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