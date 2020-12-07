، "الموارد البشرية" تكرِّم "أجياد" لحصولها على المركز التاسع بمجال التطوع ،

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كرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة بدرع تذكارية؛ وذلك لحصولها على المركز التاسع بالسعودية في مجال التطوع تقديرًا لجهودها في تحقيق مستهدفات التطوع من خلال تفعيل حساب الجمعية على منصة العمل التطوعي، وإدراج الفرص التطوعية.
وفي التفاصيل، جاء تكريم الوزارة لجمعية أجياد عن بُعد تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع 2020 تحت شعار "عطاء وطن"؛ إذ أطلقت الوزارة بهذه المناسبة فعالية تحت عنوان (يوم التطوع السعودي والعالمي)، وتفاعل معها جميع الجهات في السعودية.
وسلم الدرع للجمعية مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة الأستاذ ساعد السواط.
وأوضح الدكتور عصام الجفري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة، أن التكريم يأتي وسط اهتمام رؤية السعودية 2030 بتنمية القطاع الثالث بشكل عام، وتحقيق رؤية 2030 للوصول إلى مليون متطوع بشكل خاص. مضيفًا بأن الجمعية استطاعت خلال فترة وجيزة الانضمام إلى منصة العمل التطوعي، وتفعيل حساب الجمعية بنشر الفرص التطوعية المتخصصة، وتقييمها، وحصر ساعاتها وتكلفتها، وإبراز دور الشباب والفتيات من المتطوعين والمتطوعات، ومنحهم شهادات تطوعية تقديرًا لمشاركتهم الفاعلة.
وأشار الجفري إلى أن عدد متطوعي جمعية أجياد للدعوة بلغ 19.898 متطوعًا، وهيأت 77 فرصة تطوعية، وبلغت القيمة الاقتصادية للتطوع 48.779 ريالاً في مجالات متنوعة، تتناسب مع خدمات الجمعية المتخصصة في الدعوة إلى الله –عز وجل-، وكذلك مع مبادرات جائحة كورونا في التخفيف عن المتضررين في الأحياء المعزولة بمكة المكرمة.
ورفع الدكتور الجفري الشكر والثناء لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تكريمها جمعية أجياد؛ إذ إنه يعد حافزًا وداعمًا للجمعية والمتطوعين في مواصلة مسيرة التطوع لتحقيق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة -أيدهم الله-.
سائلاً الله أن يجزي كل متطوع ومتطوعة شارك في خدمة الإنسان وتنمية المكان.. وما عند الله خير وأبقى.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكة المكرمة
"الموارد البشرية" تكرِّم "أجياد" لحصولها على المركز التاسع بمجال التطوعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-07
كرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة بدرع تذكارية؛ وذلك لحصولها على المركز التاسع بالسعودية في مجال التطوع تقديرًا لجهودها في تحقيق مستهدفات التطوع من خلال تفعيل حساب الجمعية على منصة العمل التطوعي، وإدراج الفرص التطوعية.
وفي التفاصيل، جاء تكريم الوزارة لجمعية أجياد عن بُعد تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع 2020 تحت شعار "عطاء وطن"؛ إذ أطلقت الوزارة بهذه المناسبة فعالية تحت عنوان (يوم التطوع السعودي والعالمي)، وتفاعل معها جميع الجهات في السعودية.
وسلم الدرع للجمعية مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة الأستاذ ساعد السواط.
وأوضح الدكتور عصام الجفري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة، أن التكريم يأتي وسط اهتمام رؤية السعودية 2030 بتنمية القطاع الثالث بشكل عام، وتحقيق رؤية 2030 للوصول إلى مليون متطوع بشكل خاص. مضيفًا بأن الجمعية استطاعت خلال فترة وجيزة الانضمام إلى منصة العمل التطوعي، وتفعيل حساب الجمعية بنشر الفرص التطوعية المتخصصة، وتقييمها، وحصر ساعاتها وتكلفتها، وإبراز دور الشباب والفتيات من المتطوعين والمتطوعات، ومنحهم شهادات تطوعية تقديرًا لمشاركتهم الفاعلة.
وأشار الجفري إلى أن عدد متطوعي جمعية أجياد للدعوة بلغ 19.898 متطوعًا، وهيأت 77 فرصة تطوعية، وبلغت القيمة الاقتصادية للتطوع 48.779 ريالاً في مجالات متنوعة، تتناسب مع خدمات الجمعية المتخصصة في الدعوة إلى الله –عز وجل-، وكذلك مع مبادرات جائحة كورونا في التخفيف عن المتضررين في الأحياء المعزولة بمكة المكرمة.
ورفع الدكتور الجفري الشكر والثناء لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تكريمها جمعية أجياد؛ إذ إنه يعد حافزًا وداعمًا للجمعية والمتطوعين في مواصلة مسيرة التطوع لتحقيق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة -أيدهم الله-.
سائلاً الله أن يجزي كل متطوع ومتطوعة شارك في خدمة الإنسان وتنمية المكان.. وما عند الله خير وأبقى.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
08:43 PM
"الجفري": عدد المتطوعين بلغ 19.898 والجمعية هيأت 77 فرصة تطوعية
كرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة بدرع تذكارية؛ وذلك لحصولها على المركز التاسع بالسعودية في مجال التطوع تقديرًا لجهودها في تحقيق مستهدفات التطوع من خلال تفعيل حساب الجمعية على منصة العمل التطوعي، وإدراج الفرص التطوعية.
وفي التفاصيل، جاء تكريم الوزارة لجمعية أجياد عن بُعد تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع 2020 تحت شعار "عطاء وطن"؛ إذ أطلقت الوزارة بهذه المناسبة فعالية تحت عنوان (يوم التطوع السعودي والعالمي)، وتفاعل معها جميع الجهات في السعودية.
وسلم الدرع للجمعية مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة الأستاذ ساعد السواط.
وأوضح الدكتور عصام الجفري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة، أن التكريم يأتي وسط اهتمام رؤية السعودية 2030 بتنمية القطاع الثالث بشكل عام، وتحقيق رؤية 2030 للوصول إلى مليون متطوع بشكل خاص. مضيفًا بأن الجمعية استطاعت خلال فترة وجيزة الانضمام إلى منصة العمل التطوعي، وتفعيل حساب الجمعية بنشر الفرص التطوعية المتخصصة، وتقييمها، وحصر ساعاتها وتكلفتها، وإبراز دور الشباب والفتيات من المتطوعين والمتطوعات، ومنحهم شهادات تطوعية تقديرًا لمشاركتهم الفاعلة.
وأشار الجفري إلى أن عدد متطوعي جمعية أجياد للدعوة بلغ 19.898 متطوعًا، وهيأت 77 فرصة تطوعية، وبلغت القيمة الاقتصادية للتطوع 48.779 ريالاً في مجالات متنوعة، تتناسب مع خدمات الجمعية المتخصصة في الدعوة إلى الله –عز وجل-، وكذلك مع مبادرات جائحة كورونا في التخفيف عن المتضررين في الأحياء المعزولة بمكة المكرمة.
ورفع الدكتور الجفري الشكر والثناء لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تكريمها جمعية أجياد؛ إذ إنه يعد حافزًا وداعمًا للجمعية والمتطوعين في مواصلة مسيرة التطوع لتحقيق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة -أيدهم الله-.
سائلاً الله أن يجزي كل متطوع ومتطوعة شارك في خدمة الإنسان وتنمية المكان.. وما عند الله خير وأبقى.
، "الموارد البشرية" تكرِّم "أجياد" لحصولها على المركز التاسع بمجال التطوع ،
المصدر : الخليج 365
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