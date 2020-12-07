، المملكة تودع صكي تصديق على اتفاقيتين للعمل الدولي ،

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سلمت المملكة العربية السعودية اليوم صكي التصديق على كل من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) الخاصة بحماية الأجور لعام 1949م، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (120) الخاصة بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964م.
سلم الصكين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل يرافقه السكرتير الأول عبدالله القحطاني المسؤول عن ملف منظمة العمل في بعثة المملكة في جنيف.
وتمت مراسم الإيداع بحضور مدير عام المنظمة جاي رايدر بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، حيث الاتفاقية رقم (95) بشأن حماية الأجور لعام 1949م هي أول صك دولي للعمل يعالج بصورة تفصيلية سائر الجوانب العملية للأجور، وذلك لتوفير الحماية الكاملة قدر الإمكان لمكاسب العمال، وصادق عليها (98) دولة عضو بالمنظمة.
وتخص الاتفاقية رقم (120) القواعد الصحية في مجال أعمال التجارة والمكاتب، وتنص على وجوب صيانة جميع الأماكن التي يستخدمها العمال والمعدات الموجودة في تلك الأماكن صيانة تامة، والمحافظة على نظافتها، وتزويدها بتهوية وإضاءة كافية ومناسبة، وصادقت عليها 51 دولة.المملكة العربية السعودية منظمة العمل الدولية
المملكة تودع صكي تصديق على اتفاقيتين للعمل الدوليوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-07
سلمت المملكة العربية السعودية اليوم صكي التصديق على كل من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) الخاصة بحماية الأجور لعام 1949م، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (120) الخاصة بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964م.
سلم الصكين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل يرافقه السكرتير الأول عبدالله القحطاني المسؤول عن ملف منظمة العمل في بعثة المملكة في جنيف.
وتمت مراسم الإيداع بحضور مدير عام المنظمة جاي رايدر بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، حيث الاتفاقية رقم (95) بشأن حماية الأجور لعام 1949م هي أول صك دولي للعمل يعالج بصورة تفصيلية سائر الجوانب العملية للأجور، وذلك لتوفير الحماية الكاملة قدر الإمكان لمكاسب العمال، وصادق عليها (98) دولة عضو بالمنظمة.
وتخص الاتفاقية رقم (120) القواعد الصحية في مجال أعمال التجارة والمكاتب، وتنص على وجوب صيانة جميع الأماكن التي يستخدمها العمال والمعدات الموجودة في تلك الأماكن صيانة تامة، والمحافظة على نظافتها، وتزويدها بتهوية وإضاءة كافية ومناسبة، وصادقت عليها 51 دولة.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
08:07 PM
تخصان حماية الأجور والقواعد الصحية في التجارة والمكاتب
سلمت المملكة العربية السعودية اليوم صكي التصديق على كل من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) الخاصة بحماية الأجور لعام 1949م، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (120) الخاصة بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964م.
سلم الصكين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل يرافقه السكرتير الأول عبدالله القحطاني المسؤول عن ملف منظمة العمل في بعثة المملكة في جنيف.
وتمت مراسم الإيداع بحضور مدير عام المنظمة جاي رايدر بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، حيث الاتفاقية رقم (95) بشأن حماية الأجور لعام 1949م هي أول صك دولي للعمل يعالج بصورة تفصيلية سائر الجوانب العملية للأجور، وذلك لتوفير الحماية الكاملة قدر الإمكان لمكاسب العمال، وصادق عليها (98) دولة عضو بالمنظمة.
وتخص الاتفاقية رقم (120) القواعد الصحية في مجال أعمال التجارة والمكاتب، وتنص على وجوب صيانة جميع الأماكن التي يستخدمها العمال والمعدات الموجودة في تلك الأماكن صيانة تامة، والمحافظة على نظافتها، وتزويدها بتهوية وإضاءة كافية ومناسبة، وصادقت عليها 51 دولة.
، المملكة تودع صكي تصديق على اتفاقيتين للعمل الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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