، للوصول إلى أعلى معايير الجودة.. محافظ الجمارك يزور البريد السعودي ،

محمد بن مسعود - الدمام - لرفع كفاءة الخدمات التشغيلية وتطوير الإجراءات الجمركية

التقى رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، صباح اليوم، بالمجمع الرئيس للبريد بمنطقة الرياض محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وتضمنت زيارة محافظ الجمارك جولة في مكاتب ومستودعات الجمارك في المجمع الرئيس ومنطقة المعالجة والمنطقة الجمركية، وتلا ذلك اجتماع قدم فيه فريق العمل عرضاً لخطة وتوصيات تطوير الإجراءات الجمركية في البريد.

وتأتي تلك الزيارة امتداداً للتعاون القائم بين الهيئة العامة للجمارك ومؤسسة البريد السعودي، وسعياً إلى رفع كفاءة الخدمات التشغيلية، وتطوير الإجراءات الجمركية لجميع مكاتب الجمارك بالمؤسسة؛ بهدف الوصول إلى تقديم أعلى معايير الجودة في الأداء، وتمكين البريد السعودي من تقديم خدمات متميزة للمستفيدين.