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دانت منظمة التعاون الإسلامي المحاولة العدوانية الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطائرة مسيَّرة (مفخخة)، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وجدَّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، مؤكدا إدانة المنظمة الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومَن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 09:11 PM
"العثيمين" يجدِّد وقوف المنظمة وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه المدنيين في المملكة
دانت منظمة التعاون الإسلامي المحاولة العدوانية الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطائرة مسيَّرة (مفخخة)، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وجدَّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، مؤكدا إدانة المنظمة الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومَن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.
، "التعاون الإسلامي" تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه المدنيين في المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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