الجمارك: يتوجب الإقرار عند القدوم للسعودية حال وجود أكثر من 200 سيجارة

2020-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

ذكرت هيئة الجمارك بأهمية الإقرار عند القدوم إلى المملكة إذا كان لدى الشخص أكثر من 200 سيجارة.

وقالت الجمارك في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الاثنين: إن عدم الإقرار يعرض الشخص للمساءلة القانونية والغرامة.

ويمكن تقديم الإقرار الإلكتروني من خلال الرابط التالي هنا.

الإقرار الإلكتروني هو إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك استنادًا إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/٢٠) بتاريخ 5/ 2/ 1439هـ.

كما يجب الإقرار عن البضائع سواء الممنوعة أو المقيدة أو الخاضعة للضرائب والرسوم وذلك استنادًا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي (م/41) بتاريخ 3/ 11/ 1423هـ.

