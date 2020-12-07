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جمعية الدعوة برفحاء تطلق مشروع كسوة ودعوة
متابعات الخليج 365 - رفحاء
أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء ( حياة ) اليوم الاثنين مشروع دعوة وكسوة الشتاء بدعم من رجل الأعمال مطلق بن داموك الغويري.
وتتكون الهدية من بطانية وسلة غذائية تحتوي على عدد من المنتجات الغذائية وكيس سكر وكيس أرز، بالإضافة إلى مجموعة كتب دعوية، وذلك بمشاركة عدد من دعاة الجمعية ضمن مشروع مشوار دعوة.
وبينت الجمعية أن المشروع يستهدف رعاة الأغنام وعمالة الشركات في ضواحي المحافظة.
وتقدمت الجمعية بوافر الشكر والتقدير لرجل الأعمال مطلق بن داموك الغويري على دعمه للمشروع سائلين الله أن يجزل له الأجر والمثوبة.
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