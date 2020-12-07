وفاة سائق شاحنة محملة بالرمل عقب انحدار مفاجئ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفي سائق شاحنة محملة بالرمل عقب انحدارها المفاجئ واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة بالرياض.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمرور منطقة الرياض العقيد نواف السديري، أن دوريات المرور باشرت حادثا مروريا عند الساعة 8:30 من صباح أمس الاثنين الموافق 22 / 4 / 1442هـ، في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة.

وأوضح السديري أن الحادث وقع نتيجة انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل النفق واصطدامها بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها (مقيم من الجنسية السودانية بالعقد الثالث من العمر).

وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.