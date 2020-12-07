القبض على ثلاثي تورط في سرقة المركبات المتوقفة

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وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، في بيان أمس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على ثلاثة مواطنين، وذلك لتورطهم في سرقة المركبات المتوقفة بذات النمط والسلوك الإجرامي، المتمثل في كسر نوافذها وسرقة محتوياتها ومحاولة تضليل الجهات الأمنية باستخدام مركبات مسروقة أثناء تنفيذ جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر، تورطوا في سرقة المركبات بكسر نوافذها.وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، في بيان أمس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على ثلاثة مواطنين، وذلك لتورطهم في سرقة المركبات المتوقفة بذات النمط والسلوك الإجرامي، المتمثل في كسر نوافذها وسرقة محتوياتها ومحاولة تضليل الجهات الأمنية باستخدام مركبات مسروقة أثناء تنفيذ جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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