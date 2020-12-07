إغلاق مواقع لصهر الرصاص وإزالة عشوائيات بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة محافظة جدة أمس أسوارا ومباني وحظائر ومخيمات مخالفة على مساحة إجمالية تقدر بـ58.400 م2، كما ضبطت ثلاثة مواقع لحرق وصهر الرصاص، بجانب تعقب الباعة الجائلين ومصادرة 800 كيلو جرام من الخضراوات والفواكه.

وكشفت الأمانة عن إزالة 14 سورا مخالفا بحي الحرازات الشعبي على مساحة 19.300 م2، إضافة إلى سور و13 حوشا بداخلها غرف على مساحة 16.300 م2 بحي الأجواد الشعبي، فيما تواصلت إزالة المباني المخالفة في حي الفضيلة وجنوب جسر بحرة لتأتي على 17 سورا وغرفة أقيمت على أراض حكومية بمساحة بلغت 19.800 م2.

وتمكنت الأمانة في أبحر الشمالية من إزالة 10 مواقع تتكون من 3 حظائر أغنام غير نظامية و7 مخيمات مخالفة على مساحة إجمالية تصل لنحو 3000 م2 بمخطط جوهرة العروس.

من جهة أخرى جرى إغلاق ثلاثة مواقع لحرق وصهر الرصاص، وصادرت خلالها 157 قطعة رصاص جاهزة، وسحب 4 معدات من المواقع تستخدم لأغراض النقل، وذلك بالتعاون مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة وشرطة المحافظة.

وبمشاركة وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء والضبط الميداني والدفاع المدني أغلقت الأمانة 12 مستودعا مخالفا بحي السرورية، بعد رصد عدد من الملاحظات استوجبت تطبيق الأنظمة حيالها، واستمرار لتعقب الظواهر السلبية على شارع الاستاد الرياضي، حيث أتلفت ثلاث حظائر لبيع حليب الإبل، وأزالت أخشابا وأدوات صلبة ومنصات لبيع الحليب.

وفي إطار معالجة التشوه البصري ومكافحة البيع العشوائي أتلفت الأمانة بحي الصفا 11 عربة لباعة جائلين، وصادرت نحو 800 كيلو جرام خضراوات وفواكه بحرم سوق الخضار المركزي وسلمتها للجمعيات الخيرية.

من أعمال الأمانة: