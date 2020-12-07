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ابتكار سعودي لإضاءة المطاف والمسعى بطاقة المشي

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- بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة من شأنها إضاءة المطاف والمسعى بطاقة المشي، منح مكتب براءات الاختراع الأمريكي مطلع ديسمبر الحالي، براءة اختراع لابتكار يمكنه توليد الطاقة الكهربائية من خلال المشي، الابتكار يمكنه الإسهام بنسبة معينة في توليد الطاقة الكهربائية اللازمة للإنارة أو تشغيل إشارات المرور وغير ذلك، في الأماكن التي تكثر فيها حركة الناس مشيا على الأقدام، كالمشاعر المقدسة أو الأماكن التي يكثر مرور السيارات بها، وذلك بحسب أستاذ هندسة الطاقة الكهربائية المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز الباحث الرئيس للمشروع، الدكتور حسين باصي، والذي شارك معه فيه أستاذ الهندسة الطبية المساعد بالجامعة الدكتور عبدالحميد الخطيب.
حسين باصي

حسين باصي

وأكد باصي أن فكرة الابتكار تقوم على استغلال الطاقة الحركية للإنسان أو المركبات وتحويلها لطاقة كهربائية، من خلال الضغط على الأرضية لدى السير عليها، مما يؤدي لانتقال الغاز أو الموائع الموجودة أسفلها من مكان لآخر وأثناء مرورها تمر بتوربينات تتحرك مولدة الطاقة الكهربائية التي يمكنها إنارة جزء من المصابيح في محيطها، وذلك بحسب قوة المرور، فكلما ازداد ضغط الحركة كلما ازدادت الطاقة الكهربائية المتولدة جراء ذلك.
الساحات الداخلية بالمسجد الحرام (أنس الحارثي)

الساحات الداخلية بالمسجد الحرام (أنس الحارثي)

ونوه إلى أن الفكرة بالمجمل ليست جديدة ولكن الفرق بينها وبين الأفكار السابقة أنها كانت تعتمد على أن الضغط على الأرض يؤدي لنزول في المكان الذي تم المشي عليه، والذي بدوره يحرك توربينات تحته بشكل ميكانيكي، كما أن هذا النزول قد يسبب تعثرا للمارة، أما في هذا الابتكار فالضغط لا يؤثر في انسيابية الحركة، كما أنه يؤدي لتحريك التوربينات نتيجة مرور الغاز أو الموائع المنتقلة من مكان لآخر بها.

وأشار باصي إلى أن من أكثر الأماكن المناسبة للاستفادة من هذا الابتكار الطواف حول الكعبة والمسعى، وأوقات النفير لتشغيل الأجهزة التي تطلق الرذاذ البارد على الحجاج، وكذلك الشوارع المزدحمة التي يكثر مرور السيارات بها.

عن الابتكار الجديد:

  • لا يتطلب تنفيذه الحفر في الأرض
  • يمكن تركيبه فوق الأرضية بحيث لا يشكل طبقة سميكة
  • سهولة رفع هذه الطبقة لغرض الصيانة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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