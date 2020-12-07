شكرا لقرائتكم خبر 150 ساعة لإنتاج فيلم يحكي قصة المسجد الحرام خلال جائحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال، إنتاج فيلم سينمائي يستعرض جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والإجراءات المتبعة للوقاية من جائحة كورونا في المسجد الحرام.

وقال مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سلطان المسعودي، إن فكرة الفيلم جاءت لتوثق المرحلة التي مر بها المسجد الحرام خلال جائحة كورونا، وما بذلته الرئاسة العامة من جهود لضمان سلامة زوار وقاصدي البيت العتيق، وما تقدمه حكومتنا من إمكانيات وجهود وطاقات فنية وتقنية وبشرية في خدمة الحرمين الشريفين.

من أعمال التصوير (مكة)

وأضاف أن العمل يستغرق تصويره في المسجد الحرام وساحاته 10 أيام، بمعدل 15 ساعة يوميا ليصبح إجمالي ساعات التصوير 150 ساعة، من خلال طاقم عمل سعودي مؤهل ذي خبرة في الإنتاج السينمائي، وبعدها يتم العمل على الإنتاج.

وأوضح أن الرئاسة العامة تعاقدت لإنتاج الفيلم مع إحدى المؤسسات الإعلامية الوطنية، إضافة إلى الكوادر الإعلامية المميزة في إدارة الإعلام بالرئاسة، لتكتمل هذه الجهود، ويبرز الوثائقي ريادة المملكة وخبرتها الكبيرة خلال إدارتها للحشود، وتطبيقها للإجراءات الاحترازية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات محفوفة بالأمن والأمان.

من جهة ثانية، اختتمت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام، ممثلة في إدارة الحوار، وبالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، والإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية النسائية، مسابقة (حفظ سورة الكهف مع التعرف على جماليات الحوار بها)، والتي تمت على عدد من المراحل وبست لجان للرجال والنساء.

وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام علي النافعي بأن فكرة المسابقة تهدف إلى ربط الناشئة بكتاب الله -عز وجل- حفظا وتدبرا وتطبيقا، واكتشاف الجماليات البديعة التي يحويها القرآن الكريم، والتي تمثل سماحة هذا الدين العظيم في معتقداته وسلوكه.

الفيلم السينمائي: