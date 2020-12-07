توزيع ماء زمزم على رجال الأمن بالمسجد الحرام

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وتعمل الإدارة على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات ماء زمزم ونشر الحقائب الأسطوانية في عامة المواقع، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، حيث إن الإدارة حريصة على رفع مستوى خدماتها المقدمة في الحرمين الشريفين.إلى ذلك دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أمس الأول بالتزامن مع ختام ندوة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنسيق العمل التطوعي في الحرمين أهميته وآثاره (الفرص التطوعية بالمسجد الحرام) وكتاب (تنسيق العمل التطوعي في الحرمين الشريفين أثره وأهميته).
وأشار إلى أهمية تذليل وتسهيل الفرص التطوعية في الحرمين الشريفين للراغبين في التطوع من أبناء المملكة والتيسير على الراغبين في العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن، ووجوب مواكبة جميع التقنيات الحديثة التي تعنى بتسجيل المتطوعين واستثمار واستغلال الوقت الثمين من عمر الإنسان في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
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