الإنفلونزا الموسمية.. تنويه من وزارة الصحة حول «جرعات الأطفال»

نبَّهت وزارة الصحة إلى ضرورة استكمال الجرعات المتعلقة بتطعيم الأطفال ضد الإنفلونزا الموسمية.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937»، على موقع تويتر، ردًا على تساؤل أحد المستفيدين: «ينبغي استكمال أخذ الجرعتين من لقاح الإنفلونزا الموسمية للأطفال الدين لم يسبق لهم أخذ اللقاح من قبل للفئة العمرية من عمر 6 أشهر حتى ٨ سنوات».

وتعرَّف الإنفلونزا، بأنها «مرض فيروسي يتميز بالتفشي الموسميّ، على نطاق واسع، ويأتي بسبب فيروس الإنفلونزا الذي ينتقل من شخص إلى آخر عبر الجهاز التنفسي، وتشمل أعراضه نزلات برد وانسداد بالأنف، وعُطاس والتهاب بالحلق، وتتطور نزلات البرد عادة ببطء، بينما يظهر مرض الأنفلونزا فجأة ويولِّد شعورًا سيئًا للغاية»، وفق موقع «طب ويب».

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تحدد 5 أسباب لنغزات الصدر منها القلق والضغوط النفسية