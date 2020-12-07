كورونا.. مدير الأمن العام يشيد بجهود «شؤون الحرمين» في مواجهة الفيروس

أشاد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بالجهود المبذولة والإجراءات التي قامت بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والجهات الأمنية ذات العلاقة، منذ صدور الموافقة الكريمة بالسماح بأداء العمرة في المسجد الحرام، وزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، بشكل تدريجي، ووفقاً للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الحربي في برقيته التي بعثها للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس: «سجل منسوبو الرئاسة وبمشاركة زملائهم رجال الأمن وغيرهم، أروع الأمثلة وأسمى الأفعال خلال أدائهم لواجباتهم، وذلك بالانسجام والتناغم والتنسيق المشترك فيما أنيط بهم من مهام راجين من الله تعالى الأجر والثواب».

كما ذكر الحربي أن هذه الجهود ما هي إلا انطلاقًا من توجيهات وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله» على صحة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن، وانسجاماً مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي جعلت مقدمة اهتماماتها حماية النفس وبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ عليها، والتأكد من سلامة الجميع وتقديم أرقى الخدامات للحرمين الشريفين، لينعم ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم بكل يسر وراحة واطمئنان.

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