العقيد المالكي: «إجراءات تحييد وتدمير قدرات الميليشيات مستمرة»..

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية (المدعومة من إيران) باتجاه المملكة. وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية مستمرة في محاولات تعمد استهداف المدنيين، مضيفًا: «نتخذ الإجراءات اللازمة؛ لتحييد وتدمير القدرات النوعية للحوثيين».

كانت هذه تفاصيل خبر دفاعات التحالف تسقط «طائرة مفخخة» للحوثيين قبل وصولها إلى جنوب السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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