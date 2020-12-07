تنويه من مؤسسة «التقاعد» بخصوص التعامل بالوكالات

وجهت المؤسسة العامة للتقاعد، رسالة مهمة للمستفيدين، وذلك بخصوص التعامل بالوكالات، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيدين الاستفسار عبر الحساب الرسمي للمؤسسة عبر موقع «تويتر» PPA_CARE.

وقال الحساب الرسمي للتقاعد عبر موقع «تويتر»: «نظرًا لإيقاف التعامل بالوكالات، نأمل تزويد المؤسسة بالحسابات البنكية الشخصية».

وأشار إلى أنه للاستفسار عبر مركز الاتصال الموحد، اتصل على (920014000) أو (8001248889).

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