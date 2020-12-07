

الأحساء 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

أقامت المؤسسة العامة للري بالأحساء اليوم ورشة عمل بعنوان "زيادة إنتاجية المياه عن طريق الري الناقص" بحضور الرئيس العام للمؤسسة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك.

وتهدف هذه الورشة -التي شارك فيها عدد من المختصين- إلى معرفة كفاءة طرق الري والاحتياجات المائية للمحاصيل والنبات وكفاءة التخزين والنقل والتوزيع وكفاءة الإضافة والاستعمال لمياه الري والمعوقات والمشاكل الرئيسية التي تواجه تحسين كفاءة الري.

//انتهى//

18:18ت م

0172





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ " زيادة إنتاجية المياه عن طريق الري الناقص" .. ورشة عمل بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.