السعودية اليوم / 2657 مستفيداً من خدمات طوارئ مستشفى الصحة النفسية في منطقة عسير



أبها 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

بلغ عدد مراجعي الطوارئ والعيادات والمنومين في مستشفى الصحة النفسية في منطقة عسير خلال العام الماضي , 2657 مراجعاً للطوارئ و1997 مراجعاً للعيادات فيما بلغ متوسط الدخول 98 حالة والتنويم 1109 حالات مرضية , كما بلغ عدد المرضى والمراجعين والمستفيدين من العيادات النفسية الملحقة بالمستشفيات 17195 حالة .

وأبانت صحة عسير أنه أجري خلال نفس الفترة مسح إجتماعي لعمل تقييم مبدئي لعدد 40372 حالة منها 1341حالة عن طريق الطوارئ و5346 حالة عبر العيادات وبلغت عدد حالات التنويم 32314 حالة مرضية ، كما تم تقييم15954 حالة عبر أقسام الخدمات الاجتماعية والنفسية في مستشفيات المنطقة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الكشف بلغ 16686 حالة منها 638 حالة احتياج طبي و3845 حالة ضمان وتأهيل شامل كما تم التوجيه والإرشاد لعدد 7732 حالة .

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18:17ت م

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