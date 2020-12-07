السعودية اليوم / المعهد التقني للألبان والأغذية بالسيح ينال شهادة الاعتماد الدولية "الآيزو"



السيح 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

نال المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج اليوم شهادة الآيزو (ISO) في المعيار العالمي للتدريب التقني والمهني.

وأوضح المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم العقيلي أن حصول المعهد على الشهادة يمثل خطوة مهمة نحو رغبة المعهد في تحقيق أفضل المعايير على جميع المستويات نحو الريادة والتميز, مشيراً إلى أن هذا المنجز نتاج لجودة البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لمتدربيه، ومواكبته للبرامج التدريبية النوعية العالمية.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية بالسيح أحد برامج المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم صندوق الموارد البشرية "هدف".

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18:04ت م

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