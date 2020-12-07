

الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

شاركت جامعة الملك سعود بنسبة 25% من نشر الأبحاث على مستوى الجامعات

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أن جامعة الملك سعود استعدت منذ بداية انتشار

وقدم معاليه التهنئة للقيادة الرشيدة بوصول المملكة إلى ترتيب متقدم على مستوى العالم والأولى عربياً في نشر أبحاث كورونا، مبينًا أن جامعة الملك سعود تفخر بتصدرها المرتبة الأولى على مستوى الجامعات السعودية برصيد بحثي وصل إلى 131 بحثاً.

// انتهى //

18:04ت م

0164



الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسشاركت جامعة الملك سعود بنسبة 25% من نشر الأبحاث على مستوى الجامعات السعودية في مواجهة فيروس كورنا المستجد من خلال نشر 131 بحثًا علميًا حول الفيروس لتصبح أبرز المسهمين في تحقيق المملكة العربية السعودية للمركز الأول عربيًا والسابع عشر عالمياً في الإنتاج البحثي العلمي المتعلق بالجائحة.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أن جامعة الملك سعود استعدت منذ بداية انتشار كورونا في العالم بمراكزها البحثية ونخبة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في تخصيص ورش عمل ودراسات أسهمت في التصدي لـ 19 COVID وكيفية سبل الوقاية منه والعلاج.وقدم معاليه التهنئة للقيادة الرشيدة بوصول المملكة إلى ترتيب متقدم على مستوى العالم والأولى عربياً في نشر أبحاث كورونا، مبينًا أن جامعة الملك سعود تفخر بتصدرها المرتبة الأولى على مستوى الجامعات السعودية برصيد بحثي وصل إلى 131 بحثاً.// انتهى //18:04ت م0164

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تقدم 131 بحثًا علميًا حول كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.