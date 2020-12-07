السعودية | وزير الداخلية الإماراتي ينوه بالتقدم الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية وقطاعاتها

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 7:27 مساءً, 7 ديسمبر 2020 م المناطق - واس نوَّه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتقدم الكبير الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية وقطاعاتها، والدور المحوري للخدمات في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه لجناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع “جيتكس للتقنية 2020م”، حيث كان في استقباله صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية رئيس اللجنة التوجيهية لمعرض جيتكس دبي 2020، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية لمعرض جيتكس بدبي 2020 المهندس عبدالله الربيعة.

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