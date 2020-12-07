2020-12-07

“لحياتك محتوى” فيلم جمعية ألزهايمر في اليوم العالمي للتطوع

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنتجت جمعية ألزهايمر فيلمًا تحت شعار لحياتك محتوى، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وبمشاركة واسعة من مؤثري وداعمي المسؤولية الاجتماعية، وعدد من الشعراء والملحنين والفنانين والفنانات والمتطوعين.

وسوف يتم إطلاق العمل الفني عبر حسابات جمعية ألزهايمر بمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عرضه في منصات التواصل المؤثرة، من جهات وقطاعات متفاعلة، حيث يتم إطلاق حملة توعوية تثقيفية عن الجمعية ومبادراتها وأهدافها، وذلك لتحقيق الهدف المطلوب من هذا الاحتفال، الذي تحتفي وتحتفل به كل دول العالم.

هذه المبادرة التطوعية يقودها أعضاء وعضوات متطوعين باسم مزولة التطوعية التي تبادر بأفكار حديثة توعوية وتنموية تواكب رسالة يوم التطوع السعودي والعالمي بالمملكة، وتهدف مزولة التطوعية فيها على عدة محاور هامة؛ التوعية والتنمية والتمكين والترفيه حيث حرصت في ابتكار إنتاج وإخراج فيلم توعوي يعكس أهداف الجمعية.

ويمثل التطوع من أهم المرتكزات التي توليها رؤية المملكة 2030م مما يؤكد اهتمامها بالتطوع باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق تنمية المجتمع.

ونظرًا للظروف الحالية وتجاوبًا مع تعليمات القيادة الحكيمة ومساعيها الرشيدة فإن الجمعية تتبع الإجراءات الاحترازية لصحة متابعات الخليج 365 حيث إن هذا الفيلم وبشعار “لحياتك محتوى”، يستهدف بصورة عامة شرح إحساس المريض ومقدم الرعاية، وأهمية المشاركة في التطوع كقيمة إنسانية، بهذا الجانب.

وشارك في الفيلم عدد كبير من داعمي المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى نخبة من المشاهير والشعراء والملحنين والفنانين والمخرجين الذين تفاعلوا وتجاوبوا مع طلب الجمعية في الوقوف بهذا اليوم.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع انطلق ليسلط الضوء على الدور الريادي الذي تقدمه الجمعية تجاه مختلف مستفيديها وأفراد المجتمع، الوصول لمقدمي الرعاية وأسر المرضى والوقوف النفسي والمعنوي معهم في رسائل عديدة ستطلق في الفيلم بأفكار شبابية مبتكرة.

