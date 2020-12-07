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11 شاحنة إغاثية متوجهة لليمن وتوزيع مواد إيوائية بالمهرة

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عبرت منفذ الوديعة الحدودي 11 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2020م، تحمل على متنها 33,000 كرتون من التمور، وتستهدف هذه المساعدات محافظات حضرموت، لحج، مأرب، تعز، شبوة، المهرة.

فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مواد إيوائية شملت 14 خيمة و 84 بطانية و 28 بساطًا في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 84 فردًا.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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