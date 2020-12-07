شكرا لقرائتكم خبر عن 11 شاحنة إغاثية متوجهة لليمن وتوزيع مواد إيوائية بالمهرة والان نبدء بالتفاصيل
فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مواد إيوائية شملت 14 خيمة و 84 بطانية و 28 بساطًا في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 84 فردًا.
يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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