صفقة مليونية على “الذاير” تهدي مالكها سيف الملك

2020-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تباركت “الذاير” على مالكها الجديد، فرج هادي المري، وأهدته سيف الملك عن لون المجاهيم في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث انتقل المري من المركز الثالث في النسخة الماضية إلى صدارة الشوط هذا العام.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تناقل أخبار عقد صفقة مليونية لم يفصح عن قدرها لصالح مالك الإبل حمد بن لبدان المري الذي باع فرديته الشهيرة “الذاير” إلى فرج المري مالك منقية “عاصفة المجاهيم”.