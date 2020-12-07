التقاعد للمستفيدين : أوقفنا التعامل بالوكالات زودونا بحساباتكم البنكية

2020-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة التقاعد وقف التعامل بالوكالات، داعية المستفيدين إلى سرعة موافاتها بأرقام حساباتهم البنكية.

وفي وقت سابق أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد نشرتها الإحصائية الربعية التي تناولت التقاعد المبكر حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020م ضمن اهتمام المؤسسة في شفافية البيانات والإحصاءات ومشاركتها للعموم.

وتناولت النشرة التقاعد المبكر من حيث متوسط العمر عند التقاعد لدى الجنسين والذي بلغ 50 عامًا لدى الرجال و 52 عامًا لدى النساء، فيما بلغ متوسط مدة الخدمة 25,3 سنة لدى النساء مقابل 24.8 سنة لدى الرجال، كما مثّل التقاعد المبكر ما نسبته 31% من أسباب التقاعد لدى الجنسين في الصندوقين العسكري والمدني فيما مثّل بلوغ السن التقاعدي 53% من أسباب المتقاعدين.

وأبرزت النشرة متوسط مدة الخدمة حسب السلالم الوظيفية والجنس التي أكدت ارتفاع متوسط مدة الخدمة في وظائف أعضاء هيئة التدريس وانخفاضه في وظائف المستخدمين لكلا الجنسين، كما مثّل المدنيون ما نسبته 65% من عدد المتقاعدين مبكرًا.

وبيّنت النشرة أن أصحاب الوظائف التعليمية هم على رأس قائمة التقاعد المبكر، إذ يتقاعد 81% من المعلمين والمعلمات تقاعدًا مبكرًا، يليهم الضباط بما نسبته 53% ثم منسوبو الوظائف الصحية بنسبة 40% فأعضاء هيئة التدريس بنسبة 32% ثم الموظفين العموميين بنسبة 28%.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تصدر سنويًا تقريرها الإحصائي الذي يتناول جميع العملاء من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين في إحصاءات تفصيلية متاحة بشكل كامل من خلال بوابة المؤسسة الإلكترونية.



