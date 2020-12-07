شكرا لقرائتكم موافقة سامية بتشكيل مجلس إدارة شركة سابتكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-07 موافقة سامية بتشكيل مجلس إدارة شركة سابتكو بعد تعيين ممثلي الحكومة بالمجلس لمدة 3 سنوات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن استلامها يوم الاثنين بتاريخ 22/04/1442هـ الموافق 07/12/2020م قرار المقام السامي رقم 21505 وتاريخ 19/04/1442هـ القاضي بتعيين رئيس وأعضاء ممثلي الحكومة في مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات لدورته القادمة التي ستبدأ في 01/07/1442هـ. وشملت أسماء المعينين في مجلس إدارة سابتكو كل من: المهندس خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين رئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي.

ممثل وزارة الداخلية نائب مدير الأمن العام، اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان – عضو غير تنفيذي

ممثل وزارة المالية وكيل الوزارة المساعد لأداء الميزانية، عبدالعزيز بن مساعد المساعد – عضو غير تنفيذي

ممثل وزارة التجارة وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتطوير، عبد الله بن إبراهيم الصالح – عضو غير تنفيذي



كانت هذه تفاصيل خبر موافقة سامية بتشكيل مجلس إدارة شركة سابتكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.