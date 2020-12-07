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2020-12-07 وفاة مقيم سوداني بعد سقوط شاحنة في نفق بالرياض متابعات الخليج 365 - واس أعلن مرور الرياض، وفاة سائق سيارة إثر انحدار شاحنة محملة بالرمل في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة. وصرَّح المُتحدث الإعلامي لمرور منطقة الرياض العقيد نواف السديري، بأن دوريات المرور باشرت حادثاً مرورياً عند الساعة 8:30 من صباح اليوم الاثنين الموافق 22 / 4 / 1442هـ، في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة.

وأوضح السديري، أن الحادث وقع نتيجة انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل النفق واصطدامها بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها، (مقيم من الجنسية السودانية بالعقد الثالث من العمر).

وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.



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