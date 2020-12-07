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شكرا لقرائتكم 135 زائرًا يصلون المسجد النبوي ضمن الدفعة الأولى من معتمري الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
135 زائرًا يصلون المسجد النبوي ضمن الدفعة الأولى من معتمري الخارج
وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية
متابعات الخليج 365 - واس
وصلت إلى المدينة المنورة اليوم، الدفعة الأولى من معتمري الخارج، البالغ عددهم 135 زائراً من الجمهورية الإندونيسية, وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا.
وفور وصولهم مقر إقامتهم تم تطبيق إجراءات العزل الطبي المحدد بثلاثة أيام لضمان سلامتهم وفق الضوابط التي قد أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة في وقت سابق، حيث سيُنظَّم دخول الزوار إلى المسجد النبوي وزيارة الروضة الشريفة والسلام على النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق “اعتمرنا” بعدها سينتقلون بمشيئة الله وسط أجواء روحانية إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.
مما يذكر أنه وفقاً للخطة الإستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات المعنية، ستشهد المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي السماح لـ 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍّ و19.500 زائر في اليوم الواحد.
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