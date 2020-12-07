، وزير الداخلية الإماراتي ينوه بالتقدم الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الداخلية السعودية ،

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نوَّه الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتقدم الكبير الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية وقطاعاتها، والدور المحوري للخدمات في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها لجناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع "جيتكس للتقنية 2020م"، حيث كان في استقباله الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية رئيس اللجنة التوجيهية لمعرض جيتكس دبي 2020، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية لمعرض جيتكس بدبي 2020 المهندس عبدالله الربيعة.وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
وزير الداخلية الإماراتي ينوه بالتقدم الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الداخلية السعوديةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-07
نوَّه الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتقدم الكبير الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية وقطاعاتها، والدور المحوري للخدمات في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها لجناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع "جيتكس للتقنية 2020م"، حيث كان في استقباله الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية رئيس اللجنة التوجيهية لمعرض جيتكس دبي 2020، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية لمعرض جيتكس بدبي 2020 المهندس عبدالله الربيعة.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
04:19 PM
خلال الزيارة التي قام بها لجناح الوزارة المشارك في أسبوع "جيتكس للتقنية 2020م" في دبي
نوَّه الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتقدم الكبير الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية وقطاعاتها، والدور المحوري للخدمات في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها لجناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع "جيتكس للتقنية 2020م"، حيث كان في استقباله الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية رئيس اللجنة التوجيهية لمعرض جيتكس دبي 2020، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية لمعرض جيتكس بدبي 2020 المهندس عبدالله الربيعة.
، وزير الداخلية الإماراتي ينوه بالتقدم الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الداخلية السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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