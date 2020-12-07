، مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" ،

محمد بن مسعود - الدمام - طأدّوا طقوساً تلمودية بحراسة الاحتلال

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى، المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 46 مستوطناً، و40 طالباً يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوساً تلمودية إلى أن غادروه من باب السلسلة.

المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي