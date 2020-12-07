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يخضع لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي السوري عمر السومة، للعزل الصحي، وفقاً للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ويفقد الأهلي هدافه في مواجهة النصر، السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويفصل "السومة" الذي توج بجائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر، هدف واحد ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي، حيث يتساوى حاليًا مع ناصر الشمراني بـ126 هدفًا لكل منهما.نادي الأهلي السوري عمر السومة
"كورونا" يغيب "السومة" عن لقاء الأهلي والنصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-07
يخضع لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي السوري عمر السومة، للعزل الصحي، وفقاً للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ويفقد الأهلي هدافه في مواجهة النصر، السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويفصل "السومة" الذي توج بجائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر، هدف واحد ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي، حيث يتساوى حاليًا مع ناصر الشمراني بـ126 هدفًا لكل منهما.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
05:45 PM
ويؤخر تتويجه هدافًا تاريخيًا للدوري السعودي
يخضع لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي السوري عمر السومة، للعزل الصحي، وفقاً للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ويفقد الأهلي هدافه في مواجهة النصر، السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويفصل "السومة" الذي توج بجائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر، هدف واحد ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي، حيث يتساوى حاليًا مع ناصر الشمراني بـ126 هدفًا لكل منهما.
، "كورونا" يغيب "السومة" عن لقاء الأهلي والنصر ،
المصدر : الخليج 365
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