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أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أن عدد المتطوعين في الإدارة العامة للتعليم في المنطقة بلغ (48395) متطوعًا في عام 2020، منهم (24794) طالبًا، و(18151) طالبة، و(5450) معلمًا ومعلمة وإداريًا وإدارية، وذلك انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الساعية إلى وصول أعداد المتطوعين في السعودية إلى مليون متطوع.
وشاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع الموافق الخامس من شهر ديسمبر 2020، سعياً إلى إبراز جهود المتطوعين في المجالات كافة، ومتطوعيها خاصة، من خلال رسائل شكر وعرفان ولتشجيع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي وزيادة الاتجاهات الإيجابية نحو العمل التطوعي المنظم وإبراز جهود المتطوعين في التعليم العام وتقديم الشكر للعاملين والعاملات في مجال العمل التطوعي في التعليم العام.الإدارة العامة للتعليم الرياض
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 05:23 PM
شاركت في اليوم العالمي للتطوع انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة(48395) متطوعًا ومتطوعة بـ"تعليم الرياض" في عام 2020
أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أن عدد المتطوعين في الإدارة العامة للتعليم في المنطقة بلغ (48395) متطوعًا في عام 2020، منهم (24794) طالبًا، و(18151) طالبة، و(5450) معلمًا ومعلمة وإداريًا وإدارية، وذلك انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الساعية إلى وصول أعداد المتطوعين في السعودية إلى مليون متطوع.
وشاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع الموافق الخامس من شهر ديسمبر 2020، سعياً إلى إبراز جهود المتطوعين في المجالات كافة، ومتطوعيها خاصة، من خلال رسائل شكر وعرفان ولتشجيع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي وزيادة الاتجاهات الإيجابية نحو العمل التطوعي المنظم وإبراز جهود المتطوعين في التعليم العام وتقديم الشكر للعاملين والعاملات في مجال العمل التطوعي في التعليم العام.
، (48395) متطوعًا ومتطوعة بـ"تعليم الرياض" في عام 2020 ،
المصدر : الخليج 365
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