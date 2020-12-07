محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 20 وفاة، و1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1280 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.فلسطين فيروس كورونا الجديد 07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 05:15 PM خلال الـ24 ساعة الماضية كورونا في فلسطين.. 1720 إصابة جديدة و20 وفاة و1280 حالة تعافٍ كورونا في فلسطين.. 1720 إصابة جديدة و20 وفاة و1280 حالة تعافٍ سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 20 وفاة، و1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1280 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات. الكلمات المفتاحية ، كورونا في فلسطين.. 1720 إصابة جديدة و20 وفاة و1280 حالة تعافٍ ،

المصدر : الخليج 365

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