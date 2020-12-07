محمد بن مسعود - الدمام - 07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 05:11 PM إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و68 ألفًا في يوم واحد.. بولندا تسجل 4423 حالة إصابة جديدة بكورونا و92 حالة وفاة في يوم واحد.. بولندا تسجل 4423 حالة إصابة جديدة بكورونا و92 حالة وفاة سجلت بولندا 4423 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و67 ألفًا و870 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة البولندية أنه تم تسجيل 92 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفًا و181 حالة. الكلمات المفتاحية ، في يوم واحد.. بولندا تسجل 4423 حالة إصابة جديدة بكورونا و92 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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