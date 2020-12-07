«المرور» يكشف تفاصيل سقوط «شاحنة الحصى» من فوق كوبري بالرياض

أوضح مرور الرياض، اليوم الإثنين، تفاصيل حادث سقوط شاحنة محملة بالرمل من فوق كوبري؛ ما أدى إلى وفاة سائقها والذي يحمل الجنسية السودانية.

وقال المُتحدث الإعلامي لمرور منطقة الرياض، العقيد نواف السديري، إن دوريات المرور باشرت حادثًا مروريًا عند الساعة (8:30) من صباح اليوم، في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة.

وأوضح السديري، أن الحادث وقع نتيجة انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل النفق واصطدامها بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها، (مقيم من الجنسية السودانية بالعقد الثالث من العمر).

وأشار السديري، إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادث.

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