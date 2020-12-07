الهلال الأحمر يباشر حادث سقوط «شاحنة الحصى» بثلاث فرق إسعافية

أسفر عن إصابة شخص ووفاة آخر..

باشرت ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادث سقوط شاحنة من كبري عمر بن عبدالعزيز. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن الهلال الأحمر من غرفة العمليات الموحدة ٩١١ يفيد بسقوط شاحنة من كبري، وتم إرسال ٣ فرق على الفور، منها فرقة استجابة متقدمة وفرقتان أساسيتان بزمن استجابة بلغ ٧ دقائق، والذي نتج عنه وفاة شخص وإصابة طفيفه تم علاجها في الموقع. اقرأ أيضًا: سقوط شاحنة محملة بالحصى من فوق كوبري بالرياض.. ووفاة شخص

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