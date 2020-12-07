في الحالة المتعلقة بالعمالة المنزلية..
كشفت المديرية العامة للجوازات، عن آلية منح تأشيرة جديدة للعمالة المنزلية، في حالة الخروج وعدم العودة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «لديّ خادمة منزلية غادرت لبلدها على أساس ترجع للسعودية ولكن لم ترجع، ماذا عليّ على أن أفعل الآن؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «من خرج ولم يعد التعليمات تمنع رجوعه لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة لا يشمل التابعين».
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كانت هذه تفاصيل خبر التأشيرة الجديدة لمن خرج ولم يعد.. «الجوازات السعودية» توضح الآلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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