3 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

وفق الحصيلة الرسمية لوزارة الصحة..

سجلت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، 209 حالات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، في المملكة والتي تصدرتها منطقتا الرياض والمدينة المنورة بتسجيل 44 حالة لكل منهما، فيما سجلت مكة المكرمة 37 حالة. وسجلت المنطقة الشرقية 26 حالة وعسير 20 حالة، والقصيم 10 حالات وسجلت منطقتا نجران وحائل 6 حالات لكل منهما وسجلت الحدود الشمالية 5 والباحة 4 وسجلت منطقتا تبوك وجازان 3 حالات لكل منهما، فيما اقتصرت منطقة الجوف على تسجيل إصابة واحدة بالفيروس. أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 358922 حالة، وتم تسجيل 289 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 349168 حالة، فضلًا عن تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5977 حالة. اقرأ أيضًا: تعافي 289 حالة.. «الصحة» تعلن إصابات ووفيات كورونا الجديدة بالمملكة

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