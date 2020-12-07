اختبار إلكتروني بديل لطلاب وطالبات المدارس المتغيبين بعذر

حددت الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بوزارة التعليم 17 ضابطا وإرشادا لإعداد الاختبارات الإلكترونية، للفصل الدراسي الأول من العام الحالي، التي تبدأ يوم الخامس من شهر جمادى الأول المقبل.

وتضمنت الضوابط أنه ينبغي على المعلمين والمعلمات، إنشاء اختبار آخر في حال وجود طلبة متغيبين، عن موعد الاختبار السابق، وسبق لهم تقديم أعذارهم وقبولها، بالإضافة إلى أنه على المعلم التحقق من إعدادات الاختبار، من حيث الدرجة المستحقة وموعد ظهور الاختبار.

ومن الضوابط أيضا مراجعة المعلم لأسئلة الاختبارات، في حال ورد شكوى من الطالب باحتساب الدرجة خاطئة لإجابته من النظام. كما أكدت الضوابط والإرشادات على وجوب مراعاة الطلبة ذوي الإعاقة، في إعداد الاختبارات والمهام بمنحهم نموذجا مناسبا لاحتياجاتهم، ووضع الزمن المناسب لهم.

ومن الضوابط كذلك، إنشاء الاختبارات والواجبات الموضوعية والمقالية، عبر المنصات المعتمدة من وزارة التعليم «مدرستي، مايكروسوفت أوفس 365»، وأن يكون الاختبار متاحا من التاريخ المحدد في الخطة الدراسية، وأن تكون مواعيد الإتاحة للاختبار مناسبة لأوقات الطلبة، وحسبما ورد في لائحة تقويم الطالب. وفي حال تضمن الاختبار أسئلة مقالية، يتم تأجيل إعلان النتيجة للطلبة حتى يقوم المعلم بتصحيحها، ورصد درجة السؤال، ومن ثم يتم احتساب الدرجة الكلية للاختبار آليا من النظام خلال 48 ساعة من عقد الاختبار. وفي حال تضمن الاختبار المعد على برنامج مايكروسوفت تیمز، أسئلة موضوعية يمكن للمعلم تأجيل إعلان النتيجة للطلبة، حتى يتأكد من صحة التصحيح ورصد درجة السؤال، ومن ثم يتم احتساب الدرجة الكلية للاختبار آليا من النظام، خلال 48 ساعة عقد الاختبار.

وأوضحت الإدارة أنه في حال النقر على بدء الاختبار، يجب على الطالب إدخال معلوماته الشخصية إن طلب ذلك «في حال استخدام تطبيقات اختبار أوفيس 365»، والإجابة على الأسئلة المطروحة ويثبت إرساله ودخوله الاختبار من خلال النقر على زر الإرسال النهائي، على أن يكون الاختبار الشفوي مباشرا عبر الفصول الافتراضية «تيميز»، بحيث يتمكن المعلم من التحقق من هوية الطالب قبل البدء بالاختبار الشفوي.