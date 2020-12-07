الفيصل يستقبل سفيرة هولندا ورئيس حقوق الإنسان ومجلس أمناء جامعة المؤسس

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالفتاح مشاط، يرافقه رئيس الجامعة، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وأعضاء المجلس.

في بداية اللقاء، هنأ الأمير خالد الفيصل رئيس وأعضاء المجلس بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيينهم في أول مجلس للأمناء يتم تشكيله للجامعة، مثمنا الدور الكبير لجامعة الملك عبدالعزيز، وما تقدمه من مبادرات تسهم في بناء الإنسان وتنمية المكان من خلال الأبحاث والدراسات التي تقدمها.

من جهته، لفت الدكتور مشاط إلى أن دعم الأمير خالد الفيصل الجامعات في المنطقة، وافتتاح أفرع لها في مختلف محافظاتها، وهو ما أسهم في رفع المستوى الثقافي والفكري لدى أبنائها. كما استقبل الفيصل رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد العواد، يرافقه مدير فرع الهيئة بالمنطقة، حسام آل محسن.

وخلال اللقاء أكد الأمير خالد الفيصل أن الدين الإسلامي حفظ حقوق الإنسان وكفلها له، منوها بالدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة، لضمان حقوق الإنسان وفق ما نصت عليه مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. وقدم «العواد» للأمير خالد نبذة عن أعمال الهيئة بالمنطقة، مثمنا دعم سموه أعمالها، لتؤدي دورها النبيل.

من جهة ثانية، استقبل أمير مكة أيضا سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة، جانيت ألبيردا. وجرى، خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.