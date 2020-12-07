السعودية اليوم / في اليوم العالمي للتطوع .. (48395) متطوعًا ومتطوعة في "تعليم الرياض"



الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أن عدد المتطوعين في الإدارة العامة للتعليم في المنطقة بلغ (48395) متطوعا في عام 2020، منهم (24794) طالبا، و(18151) طالبة، و(5450) معلما ومعلمة وإداريا وإدارية، وذلك انطلاقا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الساعية إلى وصول أعداد المتطوعين في

وشاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع الموافق الخامس من شهر ديسمبر 2020، سعياً إلى إبراز جهود المتطوعين في المجالات كافة، ومتطوعيها خاصة، من خلال رسائل شكر وعرفان ولتشجيع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي وزيادة الاتجاهات الإيجابية نحو العمل التطوعي المنظم وإبراز جهود المتطوعين في التعليم العام وتقديم الشكر للعاملين والعاملات في مجال العمل التطوعي في التعليم العام.

// انتهى//

16:32ت م

0142



الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أن عدد المتطوعين في الإدارة العامة للتعليم في المنطقة بلغ (48395) متطوعا في عام 2020، منهم (24794) طالبا، و(18151) طالبة، و(5450) معلما ومعلمة وإداريا وإدارية، وذلك انطلاقا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الساعية إلى وصول أعداد المتطوعين في السعودية إلى مليون متطوع.وشاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع الموافق الخامس من شهر ديسمبر 2020، سعياً إلى إبراز جهود المتطوعين في المجالات كافة، ومتطوعيها خاصة، من خلال رسائل شكر وعرفان ولتشجيع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي وزيادة الاتجاهات الإيجابية نحو العمل التطوعي المنظم وإبراز جهود المتطوعين في التعليم العام وتقديم الشكر للعاملين والعاملات في مجال العمل التطوعي في التعليم العام.// انتهى//16:32ت م0142

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