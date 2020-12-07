السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يرعى ندوة "إدارة العمليات وتحديد المؤشرات في تطوير الأداء المؤسسي" السبت المقبل



الدمام 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بإمارة المنطقة الشرقية السبت المقبل ندوة تفاعلية -عن بعد- بعنوان "إدارة العمليات وتحديد المؤشرات في تطوير الأداء المؤسسي" التي ينظمها مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالإمارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلةً في المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وتأتي الندوة في إطار سعي المشروع ضمن أهدافه لبناء مزيد من الشراكات المجتمعية، ومدّ جسور التعاون مع مختلف القطاعات للرفع من مستوى الرضا بين أوساط المستفيدين عن الخدمات الحكومية المقدمة والتعريف بأفضل الممارسات والتجارب الإدارية، فضلاً عن العمل كشريك مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة وتحفيزها لبذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها.

وأوضح صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين أن الندوة تأتي في إطار خارطة الحراك الواسعة التي تنتهجها القيادة الرشيدة تجاه الدفع بعجلة التطوير والتميز المؤسسي بالأجهزة الحكومية والرفع من سقف جودة خدماتها بما يتواكب مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وبيّن سموه أن المشروع يواصل عمله مع مختلف الجهات بدعمٍ من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لتقديم أفضل التجارب، موضحاً أن الندوة ستشهد مشاركة نخبة من المتحدثين الذين يمثلون مؤسسات ومنظمات وجامعات من دول عربية ومتخصصين في مجال إدارة العمليات وتطوير مؤشرات الأداء، وذلك للارتقاء بمنتجاتها وتجويد خدماتها وتحفيز الإبداع والمرونة والتكامل مع التكنولوجيا، وبما ينعكس في نهاية المطاف على رفع مستوى رضا المستفيدين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وأبان أن الندوة ستتناول عدة محور تتمثل في الإدارة بالمؤشرات، والتطوير المؤسسي، والتعريف بإدارة العمليات كمنهج إداري حديث لتحسين جودة الخدمات والمنتجات بما ينسجم مع احتياجات المستفيدين، إضافة إلى تسليط الضوء على محور مراحل دورة حياة إدارة عمليات الأعمال، وصولاً إلى محور دور مؤشرات الأداء الرئيسة وأثرها في تطوير الأداء المؤسسي.

وقدم الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على متابعتهما الدقيقة لمراحل المشروع مما كان له بالغ الأثر في توفير عوامل النجاح كافة لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله، ولجميع شركاء المشروع ولأعضاء لجنة المشروع، ولجميع المسؤولين بالقطاعات الحكومية المستهدفين بالمشروع ولمنسوبيهم على تعاونهم وجهودهم المبذولة لإنجاح أهداف المشروع وفقاً لما خُطط له.

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16:20ت م

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