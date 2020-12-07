السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يلتقي مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة



الدمام 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 7 ديسمبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بالإمارة اليوم , مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء أيمن العزاوي، الذي قدم لسموه تقرير موجزاً عن جهود مكافحة المخدرات.

ونوه سموه بالدعم السخي الذي تجده الأجهزة الأمنية من لدن القيادة الحكيمة -أيدها الله- ، وحرصهما على تطويرها وتمكينها للقيام بواجباتها على أكمل وجه، وتحقيق الانضباط الأمني، والحد من الجريمة، مشيداً سموه بجهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات في تعقب شبكات التهريب، ومراقبة المروجين والقبض عليهم، والتكامل مع مختلف الجهات لضبط جريمة الاتجار بالمخدرات العابرة للحدود، والتنسيق الأمني المتواصل مع الجهات الشريكة في الدول الشقيقة والصديقة، وصولاً للحد من هذه الآفة والقضاء عليها، مؤكدا سموه أهمية الدور التوعوي في ذلك، وضرورة تكثيف جهود التوعية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتعزيز برامج مساندة المتعافين من الإدمان، وضمان تقديم برامج تأهيلية لهم من جهات الاختصاص تسهم في دمجهم في المجتمع بعد تجاوز مرحلة الإدمان.

ونوه اللواء العزاوي من جهته ، بالدعم والمتابعة المستمرة من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لأعمال إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة.

// انتهى //

16:17ت م

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